Новым министром внутренних дел будет Цушко?

Депутат от фракции СПУ Василий ВОЛГА утверждает, что сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в парламент подписанное им представление об освобождении от должности министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и назначении вместо него председателя депутатской фракции СПУ Василия ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ВОЛГА сообщил журналистам в кулуарах парламента сегодня.

Он отметил, что должность министра внутренних дел - это квота СПУ. «И это будет гарантией того, что ни одна из политических сил - ни помаранчевая, ни бело-голубая - не будут использовать министерство (МВД) в своих политических целях», - сказал В.ВОЛГА.

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ сообщил, что сегодня парламент должен рассмотреть три кадровых вопроса – это освобождение Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел, Бориса ТАРАСЮКА - от должности министра иностранных дел, а также о назначении на должность министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Виктора КОРЖА.