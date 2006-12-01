Под раздачу попал Зварич
10:30, 01 декабря 2006Политика
838 0
Запрос Чорновила поддержали 240 депутатов
Верховная Рада Украины направила депутатский запрос Тараса ЧОРНОВИЛА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО относительно целесообразности пребывания Романа ЗВАРИЧА в должности представителя Президента Украины в ВР «в связи с его антиконституционными заявлениями, которые противоречат позиции Президента Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, за направление депутатского запроса проголосовали 240 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter