Под раздачу попал Зварич

Верховная Рада Украины направила депутатский запрос Тараса ЧОРНОВИЛА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО относительно целесообразности пребывания Романа ЗВАРИЧА в должности представителя Президента Украины в ВР «в связи с его антиконституционными заявлениями, которые противоречат позиции Президента Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за направление депутатского запроса проголосовали 240 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в зале.