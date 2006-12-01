За что Ющенко готов отдать все

Вчера в интервью украинской службе Би-Би-Си отвечая на вопрос, видит ли он себя и в дальнейшем почетным председателем этой партии, В.ЮЩЕНКО напомнил, что Конституция запрещает ему присутствие в какой-либо политической силе, и он этому подчиняется.

“Я демократический Президент. ...своей должностью я признаю ту политическую карту, которая есть в Украине, считаюсь и хочу формировать диалог со всеми политическими силами”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Что же касается “Нашей Украины”, “то здесь уже говорит мое сердце”, - отметил он. “Я готов все отдать, чтобы вернуть ее репутацию и сказать людям, что это – самая честная, самая порядочная партия в Украине. И даже если она в чем-то ошибки сделала, - простите ее. Это следует воспринимать как эпизоды, а не суть. И если я смогу чем-то поддержать эту партию, конечно, не в нарушение параграфа номер один, - я готов это сделать”, - сказал В.ЮЩЕНКО.