Ющенко поставил диагноз Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО хочет видеть премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА более рациональным во внутренней и внешней политике. Об этом он сказал вчера в интервью украинской службе Би-Би-Си.

Глава государства отметил, что пытается держать отношения с премьером “в разумных пределах”. По его словам, с Банковой не звучит ничего, что бы дискредитировало работу премьер-министра или его позицию. “Я этим хочу продемонстрировать, что я хотел бы видеть премьера более рациональным во внутренней и внешней политике”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отметил, что, по его мнению, “проявляется какая-то проблема окружения, которое в определенной части, не в большей части, пытается формировать деструктивную, явно деструктивную позицию премьер-министра”.

В.ЮЩЕНКО допустил, что это - “мода продемонстрировать свою важность”, которая со временем проходит. Он выразил надежду, что В.ЯНУКОВИЧ поймет, “что для него нужны рациональные люди, а не люди, формирующие конфликты”.

Президент отметил, что во время последнего разговора с премьером он просил его делать выводы “из этой части организации взаимоотношений, нашей совместной работы”. “Будет жалко, если эти отношения не будут конструктивными, если оборвется диалог. Я бы этого лично не хотел”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что сегодня для правительства максимально нужна коллективная политика. По его словам, самостоятельно правительство не справится с возникающими сегодня чрезвычайно серьезными вызовами. “Нужно привлекать к консолидации и парламент, и президента, и Совет национальной безопасности. Чтобы украинская политика была успешной, нужно всем консолидироваться. Это обязанность, это не прихоть”, - подчеркнул глава государства.

В то же время он отметил, что порой с удивлением смотрит на некоторые трюки правительства, “дискредитирующие, в первую очередь, тех людей, которые получили так много голосов людей в свою поддержку”. “Когда мы ведем речь о голодоморе, о внешнем векторе, об администрировании в экономике, о долгах по возмещению НДС, о том, приватизировать или нет “Укртелеком”, когда он с каждым месяцем гибнет, а его “раздаивают” на все стороны... Это усиливает мое ощущение, что стороны не понимают сущности этого момента”, - сказал Президент.

Он констатировал, что сегодня правительство делает много ошибок, у него нет взвешенного подхода ко многим вопросам. В то же время В.ЮЩЕНКО надеется, что “это та болезнь, которую можно пережить”, ведь Партия регионов находится у власти всего лишь 100 дней.

“Поэтому позиция президента заключается в том, что давайте, коллеги, еще раз подумаем, используем ли мы шанс для того, чтобы мы сформулировали общий целостный курс страны, или снова будем призывать людей в парламенте и в регионах к противостоянию и возвращаться в лоно дестабилизации ситуации. Я не хочу этого”, - сказал В.ЮЩЕНКО.