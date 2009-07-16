В БЮТ призывают принять закон взамен забракованного Конституционным судом

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что Верховная Рада в ближайшее время должна рассмотреть законопроект относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие промышленности, альтернативный тому, который признан неконституционным.

Такое мнение она высказала УНИАН, комментируя признание Конституционным Судом Украины неконституционным закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности» от 18 декабря 2008 г. №694-VI.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, если парламент не рассмотрит альтернативный законопроект, то нивелированы будут «все позитивные наработки, которые были сделаны на протяжении последних месяцев».

Депутат также считает, что решение КС относительно указанного закона ударит по экономике Украины и, в частности, по промышленности. «Мы только начали выходить из кризиса. Наметился рост в отдельных отраслях промышленности. Оставалось только закрепить ситуацию и продолжить поступательный рост. Для этого было необходимо поддержать отечественную промышленность, чтобы окончательно стать на путь нормализации ситуации в экономике», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ и добавила, что все политические игроки должны были поддержать данное начинание.

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный суд Украины обнародовал принятое 14 июля решение по конституционному представлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о соответствии Конституции Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности». КС признал неконституционным данный закон в связи с неправильным указанием даты вступления его в силу.