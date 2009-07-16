Депутаты требуют снять полтавского губернатора за памятник Мазепе

Депутаты Полтавского городского совета требуют отставки председателя Полтавской облгосадминистрации Валерия АСАДЧЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня пресс-служба Полтавского горисполкома распространила обращение депутатов горсовета к своим коллегам из Полтавского областного совета, принятое 15 июля на внеочередной сессии.

Поводом для принятия обращения стали события 14 июля с «самовольным захватом места для строительства памятника Ивану Мазепе», причастным к которому в горисполкоме считают руководство Полтавской ОГА, говорится в обращении.

В обращении сказано, что «все попытки депутатского корпуса Полтавы наладить конструктивную работу между городом и областью становятся невозможными не по вине депутатов, так как у руководства ОГА есть большое желание незаконно вмешиваться в осуществление полномочий городской власти».

В своем обращении депутаты обвиняют В.АСАДЧЕВА в провале строительства в городе спортивного комплекса, неспосбности закончить ремонт театра им. Гоголя к празднованию 200-летнего юбилея писателя, скандальных событиях, связанных с попыткой ОГА установить в Полтаве памятник Симону Петлюре.

Депутаты Полтавского горсовета озабочены тем, что руководство области игорирует решения горсовета и интересы общественности областного центра, продолжают попытки ущемления законных прав депутатов горсовета.

В.АСАДЧЕВ обращение депутатов пока не комментирует.

Как сообщал УНИАН, решение об установке памятника Ивану Мазепе было принято на сессии горсовета Полтавы 22 августа 2008 года. Заказчиком проекта выступила облгосадминистрация. Однако Полтавский облсовет 25 ноября отказался выделять финансы на возведение монумента Мазепе и шведскому королю Карлу XII. На эти цели необходимо 1,5 млн. грн.

Ранее памятник Мазепе планировали открыть в мае 2009 года к празднованию 300-летия Полтавской битвы.

Позже было принято решение, что памятник установят в Полтаве на Соборной площади ко Дню Независимости.

15 июля горсовет Полтавы определил заказчиком на строительство памятника власти Полтавы, а не ОГА.

По словам В.АСАДЧЕВА, несмотря на решение горисполкома, ОГА продолжит сооружение памятника Мазепе.