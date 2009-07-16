Янукович настаивает на стратегическом партнерстве с Россией

Главным итогом нынешнего политического полугодия стало то, что власть не смогла защитить людей от кризиса.

Это подчеркивается в переданном агентству УНИАН заявлении лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Главный итог политического полугодия однозначен: действующая власть не смогла защитить людей от кризиса. Граждане остались с кризисом один на один: без работы, с задержками выплат зарплаты, с ценами, которые постоянно растут, на все - продукты, транспорт, коммунальные услуги. Власть блокирует повышение минимальных зарплат и пенсий. Это - пренебрежение к людям. Хочу еще раз подчеркнуть: для нас этот вопрос принципиален”, - говорится в заявлении лидера Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ констатирует: “Сегодняшняя власть – банкрот. Коалиция в парламенте разваливается. Из правительства бегут министры, регулярно возникают коррупционные скандалы. Власть подсела на внешние кредиты, за счет которых сегодня только и выживает Украина”.

Он отметил, что задачей возглавляемой им политической силы является “не допустить, чтобы банкротство власти стало банкротством государства”.

”Необходимо срочно принять меры и остановить развитие кризиса. Следует провести глубокое антикоррупционное расследование - как были потрачены деньги бюджета 2009 года и средства, полученные от МВФ. Люди имеют право знать, на что были потрачены собранные с них налоги”, - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

Он заметил, что во время посещения регионов Украины много общается с людьми. “Практически везде мне говорят, что разочарованы неспособностью нынешней власти навести в стране элементарный порядок. В первую очередь - помочь защитить людей, доведенных до обнищания. Наша страна дошла до того, что занимает уже первые места в мире по уровню коррупции, по спаду промышленного производства, по падению ВВП”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что “за время правления нынешней власти Украина пережила ряд кризисов - банковский, газовый, бензиновый, продовольственный. Пережили мы и неоправданные скачки курса гривни, и много чего другого”.

По убеждению лидера Партии регионов, государству сегодня необходимо решить ключевые проблемы, чтобы предотвратить катастрофу. В частности, речь идет о необходимости защитить людей и поднять минимальные зарплаты и пенсии, поддержать отечественных производителей, которые дают работу и наполняют бюджеты, освободить от непомерного налогового давления бизнес.

Отдельно В.ЯНУКОВИЧ отметил возобновление нормальных взаимовыгодных отношений с Россией и возвращение стратегического партнерства с ней.

”Долгое время мы рассчитывали на понимание и диалог с ныне правящей коалицией, но мы столкнулись с непониманием и нежеланием понять. У граждан Украины полностью закончилось доверие к нынешней власти, а главное - они больше не будут ее терпеть. Я уверен - слово народа на следующих выборах будет решительное и однозначное”, - заявил лидер Партии регионов.