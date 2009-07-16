Яценюк думает, что ПР и БЮТ хотят просто назначить нового Президента

Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что причиной противостояний в Верховной Раде являются изменения к закону о выборах Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он заявил сегодня на брифинге в Днепропетровске.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, данный законопроект должен “фактически превратить избрание Президента в назначение Президента Украины от Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что этим законопроектом предлагается создание избирательных комиссий только парламентскими фракциями. «То есть все комиссии будут контролироваться только фракциями, только БЮТ и Партией регионов. Но я уверен, что это не пройдет», - подчеркнул лидер «Фронта перемен».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, сегодняшние события в Верховной Раде - это «национальная украинская игра – стань членом парламента и выиграй «золотую перчатку».