Изменения в закон о выборах Президента будут способствовать фальсификациям

Изменения в закон о выборах Президента Украины, в случае их принятия Верховной Радой, будут способствовать масштабным фальсификациям во время выборов главы государства.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил лидер Партии малого и среднего бизнеса Ярослав МИСЯЦ.

Он напомнил, что 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выборах Президента Украины”.

При этом Я.МИСЯЦ раскритиковал вышеупомянутые законодательные изменения.

“Избирательный процесс в Украине будет ширмой – создадут иллюзию выборов”, - сказал Я.МИСЯЦ.

Он отметил, что проектом документа снимается ограничение на размер избирательного фонда кандидата на пост Президента, который в настоящее время составляет 50 тысяч минимальных зарплат.

Кроме того, по словам лидера Партии малого и среднего бизнеса, законопроектом предусматривается, что добровольный взнос физического лица в избирательный фонд одного из кандидатов не может превышать 400 минимальных зарплат, в настоящее время эта цифра составляет 25.

Я.МИСЯЦ также сказал, что предлагается не ограничивать сумму собственных средств кандидата, которая может быть перечислена в его избирательный фонд, и средства партии или блока, которые выдвинули кандидата в Президенты.

Он также отметил, что инициаторы этого законопроекта – фракции БЮТ и Партии регионов - пытаются значительно ограничить полномочия Верховного Суда в избирательном процессе.

“Этот законопроект направлен на то, чтобы иметь возможность снять с гонки любого кандидата в Президенты, у которого нет депутатской фракции в Верховной Раде”, - сказал он.

В свою очередь, представитель общественного объединения "Народна варта" Марина ВЛАСЮК заметила, что этим законопроектом предусматривается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс Украины положением, согласно которому во время избирательного процесса следователи, прокуратура и суд могут осуществлять любые действия в отношении избирательных комиссий, отдельных ее членов исключительно при условии возбуждения в установленном порядке уголовного дела.

Кроме того, отметила она, у инвалидов, больных и людей преклонных лет отнимут право голоса, поскольку предусматривается запретить проводить голосование на дому.

“При таких положениях закона выборы Президента вообще можно не проводить”, - убеждена М.ВЛАСЮК.