Генпрокуратура возбудила дело по факту фальсификации «дела Колесникова»

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту фальсификации «дела Колесникова» согласно обращению самого Бориса КОЛЕСНИКОВА и бывшего следователя Генпрокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО подтвердил наличие возбужденного уголовного дела по факту фальсификации дела в отношении бывшего председателя Донецкого облсовета Бориса КОЛЕСНИКОВА.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, в Генпрокуратуру поступили два обращения по этому поводу от народного депутата Б.КОЛЕСНИКОВА и бывшего следователя Генпрокуратуры Якова ТАКТАШОВА.

Объясняя факт возбуждения уголовного дела по этим обращениям, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что объективно установить обстоятельства, согласно которыми было возбуждено уголовное дело в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА, можно исключительно во время следственной проверки. Сейчас, сказал генпрокурор, данное уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления Генеральной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына). 2 августа 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде.

24 ноября в интервью газете «Комменрсант-Украина» заместитель генерального прокурора, начальник главного следственного управления Генпрокуратуры Ренат КУЗЬМИН заявил о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации уголовного дела экс-председателя Донецкого облсовета Бориса КОЛЕСНИКОВА.