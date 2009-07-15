Депутаты жалуются, что им не платят зарплату

В Верховной раде депутаты разыграли в лотерею 16 квартир на улице Срибнокильской и одну на ул. Сортировочной, которые планируется перевести в статус служебных.

Об этом в среду пишет газета Высокий замок.

Так в регламентном комитете почти 60 народных избранников разыгрывали в лотерею квадратные метры.

По словам заместителя главы Регламентного комитета Верховной Рады Валерия Камчатного, "распределение квартир проходило на заседании комитета в прошлый четверг".

"На 17 помещений было около 60 претендентов. Четыре квартиры распределили между так называемыми "первоочердниками". Остальные 13 – жеребьевка, как это всегда делалось", - рассказал Камчатный.

По его словам, "первоочередные" - это, например, люди со статусом участника боевых действий. Или, например депутат от КПУ Спиридон Килинкаров, у которого трое детей.

"Все согласились, что ему надо дать квартиру с учетом его семейного положения – как патриоту Украины, который усиливает наш генофонд", - сказал Камчатный.

Он рассказал, что номера квартир написали на листочках бумаги и разложили по конвертам. Были конверты и с пустыми "бумажками". Конверты депутаты тянули поочередно – в алфавитном порядке.

По словам Камчатного, распределенные в июле 17 квартир собираются перевести в статус служебных.

"Рано или поздно постановление (о переведении выданных депутатам квартир в статус служебных) примут. Пока ордеров на квартиры еще никто не получил – распределение произошло лишь на бумаге. В ордере будет написано, что жилье предоставляется как служебное, и будет указание на то, что оно подлежит возвращению после окончания депутатской каденции", - сказал Камчатный.

"К жеребьевке были допущены лишь те депутаты, которые переписали заявления, указав, что просят предоставить им самое служебное жилье", - добавил он.

Вместе с тем газета Сегодня со ссылкой на бютовца Василия Кравчука сообщает, что депутатам начали задерживать зарплату.

"То на неделю, то на две. В бюджете Рады 125 млн. дефицита. В сентябре-октябре с выплатой зарплат начнутся проблемы", - рассказал Кравчук.

Депутаты обязали спикера попросить у Кабмина 97 млн. грн. Но правительство их давать не намерено. "В бюджете эти деньги не предусмотрены, а за счет резервного фонда нельзя", — сказал министр Кабмина Петр Крупко. Зарплату депутатам так и не сократили.

Украинская правда