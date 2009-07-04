На севере Казахстана открылась новая синагога

В четверг в городе Костанай на севере Казахстана состоялась торжественная церемония открытия новой синагоги "Бейт Рахель-Хабад Любавич", построенной при поддержке президента Евро-Азиатского Еврейского Конгресса (ЕАЕК) Александра Машкевича.

Новый молельный дом открылся в дни III Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В церемонии приняли участие главный ашкеназский раввин Израиля, министр по делам религий Израиля, главный раввин Казахстана, члены Евро-Азиатского Еврейского Конгресса и Ассамблеи народа Казахстана, другие официальные лица из Казахстана и Израиля.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал поздравление по случаю открытия "Бейт Рахель-Хабад Любавич", которое зачитал глава Костанайской области Сергей Кулагин. Церемония завершилась торжественным внесением свитка Торы, последние буквы которой были написаны главой ЕАЕК и президентом Израиля Шимоном Пересом.

Здание новой костанайской синагоги общей площадью 893 квадратных метра может вмещать до ста верующих. При синагоге будут действовать библиотека, компьютерный класс с доступом в интернет и лекторий.

Лента.ру