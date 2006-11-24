Черномырдин - Киеву: надо больше думать

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации на Украине Виктор Черномырдин убежден, что возможное вступление Украины в НАТО не угрожает России, но полагает, что изменятся экономические отношения двух стран.

"Нам (России) НАТО не угрожает. С чего вы взяли, что вступление Украины в НАТО может нам угрожать? Для нас НАТО никакой угрозы не представляет. Речь совсем о другом идет. Нас больше экономические отношения волнуют. Я хочу сказать проще. Мы в России не хотим, чтобы Украина из ближнего зарубежья превратилась в дальнее. Этим должна быть больше обеспокоена Украина, чем мы", - сказал Черномырдин в интервью ежедневной всеукраинской газете "День", опубликованном в пятницу.

По мнению посла, в случае присоединения Украины к Альянсу экономические отношения двух стран могут претерпеть изменения.

"Все дело в экономических отношениях. Они не могут быть такими, как сейчас, как были. НАТО - это военный блок. В случае вступления мы не можем сотрудничать во всех областях так открыто и доверчиво, как сейчас. Почему? Потому что тогда страна подходит под другие параметры", - сказал Черномырдин.

Он подчеркнул, что Украине необходимо взвешенно подходить к вопросу вступления в НАТО.

"Вам (Украине) надо думать больше. Вы еще не все продумали до конца, чем это для вас закончится", - заключил российский посол.

РИА новости