Человеку Тимошенко нравится идея Януковича

Одновременные досрочные выборы Президента и Верховной Рады осенью могли бы стать вариантом выхода из политического кризиса.

Такое мнение сегодня корреспонденту УНИАН выразил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО заметил, что он всегда был сторонником системного урегулирования существующего кризиса. При этом, по его словам, идея досрочных выборов в ВР никогда не выполняла свою функцию и служила только средством шантажа со стороны Президента по отношению к парламенту. “Идея одновременных досрочных выборов Президента и парламента более системно разрешит конфликт внутри политической элиты”, - сказал он. При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, эта идея будет иметь пользу только в том случае, если такие одновременные досрочные выборы состоятся осенью этого года. “Это позволило бы уже до конца года определить базовые и стратегические вещи, в частности, принять бюджет и определить приоритеты развития страны”, - сказал он. Заместитель председателя ВР заметил, что в то же время существует проблема с правовым узакониванием проведения таких выборов, но это можно было бы сделать при существовании согласия всех сторон, включая согласие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на то, чтобы выборы главы государства состоялись раньше, чем 17 января 2010 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Президент и премьер-министр должны согласиться на одновременное проведение в Украине президентских и парламентских выборов, что даст возможность сэкономить средства в условиях кризиса. По его мнению, проведение отдельно выборов в ВР и выборов Президента – это двойные расходы.