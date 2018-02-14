Саакашвили подал судебный иск против МВД, миграционной службы и пограничников

Политик просит суд признать незаконными действия правоохранителей по исполнению решения о его выдворении в Польшу.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск выдворенного из Украины политика Михеила Саакашвили.

Читайте такжеСаакашвили заметили в аэропорту Амстердама (фото)Как сообщает пресс-служба суда, ответчиками в иске указаны Государственная миграционная служба, Администрация Государственной пограничной службы и Министерство внутренних дел Украины.

«Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ГМС, ГПС и МВД от 12 февраля 2018 года относительно выполнения решения о возврате Михеила Саакашвили в страну предыдущего пребывания. Также истец просит суд обязать соответствующее структурное образование Государственной миграционной службы отменить данное решение», - отмечается в сообщении.

Сейчас суд рассматривает вопрос об открытии производства в административном деле.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили после задержания в одном из ресторанов Киева передали в Республику Польша по процедуре реадмиссии.

В Госпогранслужбе отметили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства. В Государственной миграционной службе Украины отметили, что польской стороной дано согласие на реадмиссию Саакашвили согласно Соглашению между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии лиц от 18 июня 2007 года.

Впоследствии на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

«Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, поданное Государственной миграционной службой Украины к главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является мужем/женой гражданина государства-члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был признан положительно», - отметили в пограничном ведомстве Польши.