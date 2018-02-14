Саакашвили предложил создать в ЕС "список Магнитского" с украинскими коррупционерами

По словам Саакашвили, он, находясь в Европе, будет более опасен для президента Украины Петра Порошенко.

Бывший глава Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что вместе с европейскими и американскими политиками создаст украинский «список Магнитского», в который будут включены коррупционеры.

Об этом он сказал в Варшаве на брифинге, который транслировало Радио Свобода.

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"В ближайшие недели я буду активно работать с Европарламентом, с европейскими политиками, с американскими политиками. Мы будем создавать свой "список Магнитского" по украинской коррупции. Мы будем делать их нерукопожатыми, которыми они, де-факто, уже являются", - заявил Саакашвили.

"Мы сделаем их и формально нерукопожатыми", - добавил он.

По словам Саакашвили, он будет эффективно противодействовать украинской власти, находясь в Европе.

"Очень серьезно ошибаетесь, Петр Алексеевич. При современных технологиях, при коммуникациях, при возможности людей передвигаться... и, слава Богу, у нас есть безвиз... Я буду почти также эффективен в Европе в ближайшие недели, как и был бы в Украине", - заявил он.

По словам Саакашвили, он, находясь в Европе, будет более опасен для президента Украины Петра Порошенко.

"В Украине, наоборот, меня каждый день преследовали, за мной следили, постоянно устраивали провокации, постоянно записывали, постоянно применяли физическую силу, арестовывали, а здесь я на свободе. Европа свободна. И Украина будет свободна. И свободный Саакашвили для вас в 10 раз более опасен, чем даже тот, которого вы преследовали в Украине", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ресторане в центре Киева, после чего, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.