Яценюк даст пресс-конференцию

Сегодня, 2 июля, в 14.00 (по адресу Киев, ул. Верхний Вал, 4-в) состоится пресс-конференция лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, тема пресс-конференции касается принятого 1 июля в первом чтении проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выборах Президента Украины».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, цель изменений в законодательстве о выборах Президента Украины - сорвать демократический избирательный процесс, а принятие данного закона свидетельствует, что парламентские фракции и олигархи, которые стоят за ними, в дальнейшем намерены узурпировать власть в Украине. То есть изменения, которые не удалось реализовать через конституционный заговор, сегодня пытаются протащить через изменение законодательства о выборах Президента, - отмечается в сообщении.