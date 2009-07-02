У Ющенко есть срочное требование к Верховной Раде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Верховной Рады срочно рассмотреть представление о лишении депутатской неприкосновенности народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО, которого подозревают в убийстве человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, такое требование содержится в письме главы государства в адрес председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.

Она отметила, что В.ЮЩЕНКО держит под пристальным контролем расследование этого резонансного преступления.

Как сообщалось, 53-летний В.Олийнык погиб вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области 16 июня.

По их версии, погибший был то ли браконьером, то ли вооруженным хулиганом, который без каких-либо причин открыл стрельбу по машине народного депутата, а его смерть - результат необходимой самообороны.

В то же время односельчане погибшего называют событие не иначе, как охотой на живого человека.

1 июля генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО направил в Верховную Раду представление, в котором просит дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержанию и взятию под стражу народного депутата Украины от фракции БЮТ В.ЛОЗИНСКОГО, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть человека в Голованевском районе Кировоградской области.