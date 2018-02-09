Если сгорит безвизовый сарай…

Свежие наезды украинской власти на неугодные им украинские СМИ – холдинг «1+1 медиа» и медиахолдинг «Вести» – в очередной раз продемонстрировали, что эта власть, пришедшая на волне Революции достоинства и крови жертв Евромайдана, делает, мягко говоря, не то, за что поднялась Революция достоинства и погибли жертвы Евромайдана.

Напомним, что основными причинами, по которым украинцы вышли на Евромайдан, были социальное негодование и нежелание терпеть несправедливость. Инструменты и технологии подключились потом.

Одним людям надоело жить в бедности и бесперспективности, другие не хотели мириться с откровенно коррупционным и воровским режимом, третьих возмутили обманутые обещания по вопросу евроинтеграции и избитая на Майдане молодежь.

Многие отдавали себе отчет в том, что жизнь в стране ухудшится. По крайней мере, на какое-то время. Никто не думал о войне с Россией, но то, что социальные потрясения негативно скажутся на экономике и уровне жизни, было очевидно. Однако чувство несправедливости как эмоция доминировало над рациональными соображениями. Не зря бытует украинская народная мудрость: «Хай гірше, але інше» То есть, тем, кто явно живет не по совести, кто не считает нас за людей, нельзя давать царствовать долго.

И что мы увидели? Новая власть, усердно кляня «папередников» на словах и ничего не делая против них на деле, воспользовавшись войной, посадила на растяжку и Украину, и мир. Подход к Украине: не мешайте нам воровать, а то Путин нападет. Подход к миру: не мешайте нам воровать и давайте еще денег, потому что мы защищаем вас от Путина. И под это дело в Украине идет построение авторитарного режима человека, который думает о Родине, прежде всего, как источнике своего обогащения. А благосостояние народа и разные ништяки, вроде безвиза, могут быть разве что побочным эффектом от его процветания. И не надо думать, что люди – дурачки, которые ничего не понимают и верят всему, что им говорят лояльные к власти СМИ.

Новая власть, усердно кляня «папередников» на словах и ничего не делая против них на деле, воспользовавшись войной, посадила на растяжку и Украину, и мир. Подход к Украине: не мешайте нам воровать, а то Путин нападет. Подход к миру: не мешайте нам воровать и давайте еще денег, потому что мы защищаем вас от Путина

Речь не идет о репутации и имидже власти. Это уже иррациональные величины. На повестке дня – потенциальные меры со стороны Запада, чьи рекомендации упорно саботируются или игнорируются, против нашей элиты. По образцу антипутинских мер. Есть кого и за что прищучить.

Но может встать и вопрос не только об индивидуальных санкциях, но и коллективных мерах по отношению к стране, которая выбрала себе и терпит такую власть. Например, отнять пресловутый безвиз, которым Порошенко размахивает со всех трибун, потому что больше хвастать попросту нечем.

И в этом случае у людей снова сможет возобладать иррациональное чувство попранной справедливости. Пусть нам будет хуже, но, чтобы нашим обидчикам икнулось по полной программе. Сгорел сарай – гори и хата. А там и до «хай гірше, але інше» недалеко.

Собственно, уже. Во многих головах.

Игорь Левенштейн