Президент Австрии в марте посетит Украину
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в марте посетит Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой в Вене.
«Я счастлив проинформировать, что федеральный президент принял мое любезное приглашение в середине марта посетить Киев, и мы ждем с нетерпением вашего визита», - сказал он.
По словам Порошенко, «родословное древо австрийского президента своими корнями прорастает в Украину».
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«В нынешней Полтавской области рос ваш, господин президент, прадед Максимилиан Георг Раймонд, и я уверен в том, что во время визита господина президента мы предоставим ему более подробную информацию», - сказал Порошенко.
Также президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Австрия поддерживает украинские предложения относительно размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на оккупированном Донбассе.