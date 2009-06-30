Луценко - Колесников: Верховный суд приостановил выполнение решений

Верховный суд Украины 26 июня остановил выполнение судебных решений Печерского районного суда столицы и постановления Апелляционного суда Киева по делу по иску народного депутата от Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО (а также к МВД и ВР Украины) до завершения кассационного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

По данным пресс-службы, адвокат Ю.ЛУЦЕНКО подал кассационную жалобу на решение Печерского райсуда и постановление Апелляционного суда по этому делу, которые ранее обязали министра внутренних дел Украины опровергнуть информацию о том, что народный депутат Б.КОЛЕСНИКОВ причастен к совершению преступления.

«В действительности, речь идет о докладе Ю.ЛУЦЕНКО в Верховной Раде Украины по требованию народных депутатов об обстоятельствах задержания Б.КОЛЕСНИКОВА и возбуждении в отношении него уголовного дела», - подчеркнул адвокат Ю.ЛУЦЕНКО.

«Теперь Верховный суд будет рассматривать данное дело на предмет законности принятых решений. До завершения рассмотрения производства выполнение судебных решений остановлено», - сообщил представитель министра внутренних дел в суде.

Как сообщалось, 23 июня Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что готов извиниться перед Б.КОЛЕСНИКОВЫМ, если будет соответствующее решение Верховного суда Украины, куда он обратился с обжалованием постановления суда предыдущей инстанции.

«Я человек законопослушный, действительно, есть решение суда. Если Верховный суд, куда я обратился с кассационным заявлением, подтвердит правоту инициаторов этого шоу, я выполню так, как это решит суд. Но после того, как этот вопрос будет рассмотрен в Верховном суде», - сказал министр.

Справка УНИАН. Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года в рамках уголовного дела по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына).

7 апреля министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с трибуны Верховной Рады заявил, что Б.КОЛЕСНИКОВ задержан исключительно за криминальные преступления, и к политике его задержание не имеет никакого отношения.

2 августа 2005 года по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял из него подписку о невыезде.

30 июня 2006 года Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

В апреле этого года Печерский районный суд Киева, а позже и Киевский апелляционный административный суд обязали Ю.ЛУЦЕНКО опровергнуть сказанные им с трибуны ВР слова о том, что Б.КОЛЕСНИКОВ причастен к вымогательству и другим преступлениям.