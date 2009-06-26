Тимошенко определилась с кандидатом в министры угольной промышленности

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде назначить министром угольной промышленности народного депутата Украины (УНП) Александра КЛИМЕНКО.

Об этом сказано в проекте постановления (рег. №4739 от 26 июня т.г.), внесенном в парламент Кабинетом Министров Украины.

Также в парламенте повторно зарегистрирован проект постановления об освобождении Виктора ПОЛТАВЦА от должности министра угольной промышленности. Регистрационный номер соответствующего постановления изменен с №4734 на №4738.