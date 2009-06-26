Балога думает, что у Ющенко есть шансы на переизбрание

Член президиума партии “Единый центр”, бывший глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не исключает, что кроме известной тройки фаворитов может появиться еще, по крайней мере, одна фамилия реального претендента на должность Президента Украины.

Такое мнение он выразил в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Оценивая шансы кандидатов, В.БАЛОГА выразил мнение, что действующий Президент Украины пойдет на президентские выборы. “Виктор ЮЩЕНКО публично объявил, что во второй раз идет в Президенты. Он несколько раз подряд подтвердил свое намерение. Игнорировать эту настойчивость или пренебрегать ею нельзя, поскольку глава государства по определению должен быть ответственным политиком. В частности, я не согласился с желанием ЮЩЕНКО еще раз баллотироваться и поэтому ушел из Банковой, потому что не допускаю, что Президент мог так пошутить с обществом”, - заметил он.

Однако настоящих мотивов такого шага он не знает, а выражать версии не хочет. “Большую пищу для политических экспертов дают признаки того, что во время этой избирательной кампании могут быть воплощены многоходовые схемы с использованием так называемых "технических" кандидатов. Причем эти кандидаты - из высших строк в таблицах рангов и рейтингов”, - заметил он.

По его словам, даже если внимательно проанализировать контакты между первыми лицами штабов заявленных кандидатов, непосредственно между самими претендентами, сопоставить их с позициями ведущих политических сил, станет ясно, что определение "технический" справедливо по отношению к любому из тех политиков, которые выразили желание “побороться за самое мягкое кресло в государстве”. В.БАЛОГА исключением считает только В.ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, он заметил, что у действующего Президента есть шанс на переизбрание.

Но категорически опроверг возможность своей работы в любом из избирательных штабов В.ЮЩЕНКО.