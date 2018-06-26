Виктор Балога: Пока работал «возле химер», задолжал партии, которую создавал

Виктор Балога, экс-глава Секретариата Президента, еще до недавнего времени близкий соратник Ющенко и головная боль премьер-министра Тимошенко. Ему приписывают наиболее резонансные решения Президента, его обвиняют в развале фракции НУ–НС, ему отдают лавры за проведение досрочных парламентских выборов. Его называют инициатором отставок и назначений. Многие люди считают, что на Банковой все решал он, а не Президент. Виктор Балога ответил на вопросы УНИАН. ЯЦЕНЮК ХОТЕЛ ПЕРЕИГРАТЬ ВСЕХ И С КАКОГО-ТО МОМЕНТА ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ НА ГОСУДАРСТВО Виктор Иванович, легко ли вам далось решение о своей отставке? И как происходил разговор с Президентом по этому поводу? До чего вы договорились? Остаетесь ли вы в команде Президента? Конечно, такие решения не из простых, и когда подписывал заявление, рука не дрожала и голова не туманилась. Короче, слез горя не было. С Президентом на этот счет не встречался и не говорил. В конечном итоге, о чем? Все более чем обстоятельно изложено в моем заявлении, которое почти полностью стало достоянием общественности. Под документом – моя подпись. Чтобы окончательно расставить все точки над всеми “і”, я провел открытую пресс-конференцию, со сверхшироким представительством масс-медиа. Каждый желающий смог спросить обо всем, что его интересует. Один из подробных репортажей с этой пресс-конференции подготовил УНИАН, за что агентству отдельная благодарность. Опять повторять уже сказанное не имеет смысла, здесь все позиции уже известны.

В целом тему моей отставки считаю исчерпанной полностью и окончательно. Это все в прошлом, которое уже немногих интересует, разве какого-то хирурга от политики. Сейчас нужно думать и действовать для будущего. Это и составляет содержание моей деятельности после отставки с Банковой, и здесь как раз все намного интереснее, все только начинается!

Вы считаете вашего преемника на должности Главы Секретариата мощной фигурой? Позвольте оставить этот вопрос без комментариев.

Какие планы на ближайшую перспективу? Планируете сосредоточиться на партийном строительстве или, возможно, что-то другое? Отвечу так: моя трудовая книжка лежит в секретариате Единого центра. Иначе и быть не могло. Чувствую некоторый долг перед партией, которую собственноручно создавал, потому что пока работал “возле химер”, не было возможности сполна заниматься партийными делами.

Вместе с партийным руководством, идеологами, аналитиками завершаем работу над рядом стратегических инициатив для общества и государства. Единый центр будет входить в новый политический сезон не с заезженными лозунгами, которые давно набили оскомину людям, а с актуальным, продуманным, реалистичным планом развития. Мы предложим широкой общественности свое виденье – куда, для чего и как должна следовать наша страна.

Сейчас также отрабатываем поливариантный сценарий нашего участия в президентских выборах. Это не значит, что идеологическая база Единого центра аморфна и будет зависеть от конъюнктуры, которая будет складываться с ходом кампании. Наши убеждения останутся неизменными. Однако партия уже сейчас готовится к разным виражам в избирательных гонках, чтобы использовать их кинетическую энергию в своих политических целях.

Считается, что по вашей инициативе в свое время отставили Яценюка с должности спикера парламента. Для чего это было? Будут ли эти обстоятельства способствовать последующему диалогу с «новым лицом»? И вообще ли есть вероятность его победы на президентских выборах? Для корректности уточню: за освобождение Яценюка выступила большая часть нынешнего состава Верховной Рады. Это красноречивый факт! За это решение голосовали в том числе и народные депутаты из Единого центра. К этому привела, скажем так, многовекторность позиции молодого политика. Он потерял ощущение командной игры, а в отдельных эпизодах своей спикерской карьеры выступал в форме другого политического клуба.

Арсений Петрович, очевидно, хотел переиграть всех: Президента, премьера, свою фракцию, оппозицию. И потому с какого-то момента перестал работать на государство. В свое время я откровенно предупреждал Яценюка, что смена приоритетов с государственных на личные неминуемо отразится на его политической истории, что за это орденов не цепляют и в фанфары не трубят. Как известно, в итоге так и произошло.

Поймите меня правильно: дело же не в Яценюке, а в той непоследовательной линии, которую он проводил как Председатель Верховной Рады. В его президентских амбициях вижу очевидные сильные и слабые стороны. Но не буду выступать ни промоутером, ни тараном Яценюка.

А что вы скажете о возвращении в политику Тигипко? Считаете ли его мощным кандидатом?

Показатель мощности кандидата в Президенты будет состоять из голосов избирателей в январе следующего года. Это касается всех претендентов на главное кресло – и заявленных, и потенциальных. Больше мне добавить нечего, все скажет народ.

ЭТО БУДЕТ САМАЯ ДОРОГАЯ КАМПАНИЯ, ПОТОМУ ЧТО ОНА БУДЕТ НЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ, А ФИНАНСОВАЯ Какой будет эта президентская кампания? Она будет проходить в условиях огромного недоверия общества к власти как таковой и к конкретным ее носителям в частности. На выбор людей давит сразу несколько эмоциональных факторов: разочарование, разуверивание, раздражение, апатия. Надежда на приход эффективного, ответственного, честного лидера есть, но она спрятана очень глубоко и с кем-то конкретным из заявленных кандидатов не связывается.

Судя по первым месяцам начатой де-факто кампании, нынешняя избирательная гонка во многом повторит предыдущие, по крайней мере на старте. Не стоит ожидать конкуренции интеллекта, идей, всеохватывающих программ. Зато по горло будет популизма, нападок, хамства и обид.

Избирателям опять будут раздавать подачки, медиа в условиях кризиса также будут не слишком перебирать харчами, обменивая лояльность на теневые бюджеты штабов. Это будет самая дорогая кампания. Она будет не идеологической, а финансовой. Следует понимать, что будут задекларированные средства и неофициальные бюджеты. В конечном итоге выигрывает тот, у кого будет толще бумажник.

Двум кандидатам, которые выйдут в финал, нужно будет договариваться, какую властную конфигурацию выстроить после выборов. Причем речь должна идти не о банальном дерибане должностей, а о принципах формирования власти по горизонтали и вертикали, безотносительно к тому, кто конкретно станет первым лицом в государстве. Думаю, что все потенциальные победители (трое их или больше) хорошо осознают, что без достижения согласия относительно механизма власти долго они не процарствуют. Иначе нынешний хаос на всех властных уровнях сохранится, а значит, рано или поздно народ вынесет новых правителей из их кабинетов без надлежащих почестей.

Вы имеете в виду определение контуров будущей Конституции?

Конечно! Уверен, что новая Конституция может родиться только после того, как страна получит три новых центра власти – Президента, парламент и правительство. Не стоит тешить себя иллюзиями: до завершения президентских выборов, процедурного закрепления их результатов никакого конституционного референдума не будет. Его некому, некак и незачто проводить.

Последние две-три недели президентская команда и лично Глава государства осторожно прощупывают общественное мнение на предмет отношения к организации референдума по новой Конституции еще до финиша выборов. Как по мне, это напрасная затея. То есть готовить новый Основной Закон нужно, сомнений нет. Однако обществу нужно предлагать не проект каждого "светоча нации" отдельно, а согласованный документ. Потому что наша страна не выдержит несколько десятков референдумов.

НЕ ДОПУСКАЮ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ МОГ ТАК ПОШУТИТЬ С ОБЩЕСТВОМ Как вы думаете, в действительности Виктор Ющенко будет ли баллотироваться во второй раз? И если так, для чего это нужно – чтобы как-то попробовать объяснить, чем Ющенко был для своей страны? Или он просто соглашается на роль технического кандидата? Или все же верит в победу? Виктор Ющенко публично объявил, что второй раз идет в Президенты. Он несколько раз подтвердил свое намерение. Игнорировать эту настойчивость или относиться к ней легкомысленно нельзя, потому что Глава государства по определению должен быть ответственным политиком. В частности, я не согласился с желанием Ющенко еще раз баллотироваться и потому ушел с Банковой, потому что не допускаю, что Президент мог так пошутить с обществом.

Однако настоящих мотивов такого шага не знаю, а составлять версии не хочу. Большую пищу для политических экспертов дают признаки того, что во время этой избирательной кампании могут быть воплощены многоходовые схемы с использованием так называемых "технических" кандидатов. Причем эти кандидаты – из высших строк в таблицах рангов и рейтингов.

Даже если внимательно проанализировать контакты между первыми лицами штабов заявленных кандидатов, непосредственно между самими претендентами, сопоставить их с позициями ведущих политических сил, станет ясно, что определение "технический" справедливо в отношении кого-либо из тех политиков, кто выразил желание побороться за самое мягкое кресло в государстве. За исключением Януковича и Тимошенко.

У Президента есть шанс на переизбрание? Да, есть.

Думаю, что, кроме известной тройки фаворитов, может появиться еще по крайней мере одна фамилия реального претендента.

Гуляло предположение, что вы возглавите предвыборный штаб Виктора Ющенко. Если нет, то кого из кандидатов вы бы могли поддержать и при каких условиях. В какой форме может быть эта поддержка? Надеюсь, все уже поняли, что моя отставка с должности главы Секретариата Президента не была технологическим ходом, о котором наперегонки объявили некоторые скороспелые политологи. Следовательно, работать в любом штабе Ющенко (официальном или теневом) не собирался и не собираюсь.

Что же касается моей поддержки кого-то из кандидатов, то это зависит не только от моей собственной воли, но и от решения партии. Сейчас Единый центр определяет, каким будет его участие в избирательной кампании. Наши принципы будут объявлены публично, ближе к осени.

БИЗНЕС ПОШЕЛ НАВСТРЕЧУ ЮЩЕНКО В ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТАХ, НО НЕ БЫЛО ВСТРЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ Почему представители большого бизнеса перестали иметь такой приязненный контакт с Президентом, как было раньше? Почему они решили договариваться с Тимошенко?

Бизнес – это когда на вложенную гривню получаешь по меньшей мере на копейку больше. Вероятно, наши соотечественники, о которых пишет "Форбс", однажды решили, что их взаимоотношения с действующим Президентом – это дорога с односторонним движением. То есть бизнес пошел навстречу Ющенко в его гуманитарных проектах, но взамен не получил налоговой и судебной реформ, надлежащих условий для внутренних инвестиций, защиты от рейдеров и произвола чиновников. И много чего не получено из того, что крайне необходимо для поддержки национального капитала, а следовательно, и для приумножения богатства государства...

Вы стали главным инициатором и автором проекта “Единый центр”. Однако после вашей отставки с Банковой его начали оставлять губернаторы и рядовые партийцы. Раньше ваши коллеги много говорили о неадминистративных методах формирования партии. Но народные партии не начинают так быстро сыпаться, когда уходит с должности их менеджер. Что вы сделали не так? "Сыпаться" – это явное преувеличение. Никакого кадрового обвала не было и нет. Из партии убежали те, кто получил членский билет по расчету, что Единый центр станет партией власти и принесет личные дивиденды. Но мы не строили нашу партию по принуждению, на админресурсе или других заманухах. Мы исходили из того, что новая политическая сила только тогда станет настоящей народной опорой, когда будет объединять людей по доброй воле, вокруг идей развития страны.

Сейчас в партии около 100 тысяч членов, 20 тысяч ячеек практически в каждом районе, мы выигрываем каждые четвертые местные выборы. И все это – меньше, чем за год со дня создания Единого центра! На этом фоне выход из партии нескольких случайных людей является не более чем организационным недоразумением.

Прокомментируйте слухи о расколе в Едином центре. Не имею привычки комментировать слухи, лучшее оперировать проверенными фактами. Сейчас мы начинаем структурную оптимизацию партии, которая сделает ее более динамичной. На очереди еще несколько местных выборов, съезд Единого центра. Партия – живая и дееспособная уже сегодня. Тот факт, что против нее ведутся административные и информационные атаки, является убедительным аргументом в интересах этого утверждения.

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ОБРАЩАЛАСЬ КО МНЕ ВСЕГДА, КАК ТОЛЬКО ЕЙ НУЖНО БЫЛО ВОПЛОТИТЬ СВОИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ Когда готовилась коалиция ПР и БЮТ, то говорили, что Юлия Владимировна к вам обращалась за поддержкой. Правда? Она обращалась ко мне всегда, как только ей нужно было воплотить свои политические планы. Я всячески помогал Юлии Владимировне (именно так мы обращаемся друг к другу – по имени и отчеству) тогда, когда это было нужно стране. Как, например, в 2007 году, во время подготовки и проведения досрочных выборов Верховной Рады.

Однако когда разрабатывалась коалиция БЮТ и Партии регионов на известных принципах, я не мог ей посодействовать. Подчеркиваю: я не против объединения ПР и БЮТ, дай Бог им вдохновения. Однако я ни при каких обстоятельствах не поддержу такую коалицию, которая зарится на базовые демократические ценности, ограничивает основные права человека, а то и отбирает их.

По-вашему то, что «ширка» не состоялась, – это окончательный разрыв Януковича и Тимошенко? Могут ли переговоры и конституционный процесс возобновиться еще до выборов? Ни Единый центр, ни я лично не были участником тех переговоров. Потому говорить о них в утвердительном или отрицательном ключе с моей стороны некорректно. В то же время напомню, что это была не первая попытка заключить альянс между ПР и БЮТ. А то, что уже было по меньшей мере дважды, может повториться и в третий раз.

Скажу больше: мы готовы поддержать потенциальные договоренности Януковича и Тимошенко, если они выйдут во второй тур президентских выборов и сядут за стол переговоров относительно принципов нового уклада государства. Но уклада исключительно демократического и правового, который будет делать нашу страну более сильной. Мы можем поддержать две политических силы в конституционном процессе, который должен устранить огромные диспропорции во власти и создать надежные предохранительные механизмы против монополизации властных прерогатив.

БЮТ и ПР вместе имеют свыше 300 голосов в Раде. Это большинство, способное принимать изменения к Основному Закону. Это большинство, которое может дать обществу и стране то, что я назвал бы "производительной стабильностью".

Сформировалось ли у вас стойкое виденье того, какой должна быть Украина? То есть вы, как и раньше, считаете, что Украина должна иметь президентский уклад? Однозначно президентский!

ВОЗРОЖДЕНИЕ НСНУ – ДЕЛО РУК САМОГО НСНУ Удастся ли соратникам Президента возродить “Нашу Украину”? Что, по вашему мнению, стало причиной развала этой политической силы? Возрождение НСНУ – дело рук самого НСНУ... Партия возобновит свои кондиции, если только сама этого захочет. Усилий только Бессмертного здесь будет маловато.

У меня лично нет того критического пессимизма относительно судьбы НСНУ, который высказывают некоторые политики и политологи.

Если в субботу НСНУ заявит о своем выходе из коалиции и убедит в этом фракцию, тогда у Президента появится возможность объявить досрочные выборы. Воспользуется ли Ющенко случаем, чтобы распустить Раду? Поздно, все поезда уже вдали прогрохотали... Коалиции де-факто не существует давно, однако Президент никак не среагировал на эту неконституционную, неестественную ситуацию. И министры от НУ–НС спокойно продолжают работать в правительстве, которое не опирается на парламентское большинство.

К тому же кто мне скажет, каким образом можно убедить всю фракцию, большая половина депутатов которой не является членами НСНУ и давно уже не смотрят в сторону Ющенко, выйти из коалиции? Это все сценарии, которыми Президенту удобно давить на Раду и Кабмин (или создавать видимость давления), но в нынешней ситуации с практической точки зрения они неприменимы.

ЕСЛИ В ЕЦ ПОЙМАЮТ ОПЕРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ НА ГОРЯЧЕМ, ЭТО ПОСТАВИТ НАЛИВАЙЧЕНКО В НЕУДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Депутат Полянчич заявил о незаконных действиях СБУ относительно вас. Была ли какая-то реакция со стороны спецслужб? Чувствовали ли вы действительно какое-то давление? Мой однопартиец, народный депутат Михаил Полянчич не просто заявил о проведении Службой безопасности относительно меня незаконных оперативных действий, но и направил официальный депутатский запрос в Генеральную прокуратуру. В документе он изложил всю информацию относительно возбужденного СБУ оперативно-разыскного дела, которое дает спецслужбе основания проводить оперативные мероприятия: внешнее наблюдение, контроль корреспонденции, прослушивание телефонных переговоров.

На днях депутат Полянчич получил ответ за подписью главы СБУ Валентина Наливайченко, который отрицает, что в отношении меня Служба проводит какие-то оперативные действия. Официальной реакции на запрос от Генпрокуратуры еще нет.

Что же, пока поверим господину Наливайченко на слово. В этой ситуации я спокоен, как скала, потому что за мной нет грехов, а моя жизнь как политика открытая.

В то же время замечу, что ответ руководителя СБУ – обязывающий. Ведь если департамент безопасности Единого центра поймает оперативных работников "на горячем", это поставит господина Наливайченко в несколько неудобное положение. Скандала и суда не избежать, ведь права человека в Украине еще, слава Богу, не отменены, и никому не разрешено ограничивать их незаконным способом.

Надеюсь, что Генеральная прокуратура тщательным образом проверит изложенные депутатом Полянчичем факты. В любом случае эта проверка создаст определенный защитный элемент против желания использовать СБУ как частную розыскную контору.

Страна входит в избирательную кампанию без десятков председателей районных и некоторых областных администраций. Премьер обвиняет Президента, Президент - премьера... На практике представление на руководителя районной администрации вности глава областной государственной администрации. Но дальше кандидат на должность едет на собеседование в Кабинет министров, потому что именно там готовится представление на назначение, которое осуществляет Президент.

Следовательно, тот факт, что из года в год по пятьдесят-восемьдесят посад председателей РГА остаются вакантными, свидетельствует о негармонизированном законе, который дает возможность не принимать кадровые решения.

Если председатель ОГА представляет президентскую политсилу, то он вносит представление на человека, который будет поддерживать Президента. А Кабинет министров, куда кандидат едет на собеседование, возглавляет человек, который очень не хочет видеть людей Президента начальниками в районах. Все просто, но в этом и проблема.

Чтобы этого не было, чтобы фактор Президента и премьера в кадровых назначениях в регионах не играл определяющей роли, нужно отменить звено глав райгосадминистраций. Вместо них нужно создать исполнительные комитеты районных советов, которые избираются на прямых выборах. И все! Тогда не будет иметь никакого значения, кто в настоящее время премьер, кто Президент и к каким политсилам они принадлежат.

Есть ли возможность укомплектовать кадровый пул губернаторов хорошими специалистами? Сейчас нет. Людей талантливых – тысячи, профессиональных менеджеров много. Но беда в том, что те, кто в настоящее время окопался в политике и чиновническом аппарате, ни за что не хотят пропускать тех, кто способнее их к хозяйственному, управленческому делу. Потому, по моему мнению, хорошо было бы вернуться к практике 1994 года, когда областных руководителей выбирало общество. Ни один Президент не в состоянии понять, кто на местном уровне наиболее эффективен и наиболее авторитетен. Как следствие, Глава государства при расстановке кадров по большей части принимает политические решения. Среди них качественных – не больше трети.

У ПРЕЗИДЕНТА НЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ КАДРОВОГО РЕШЕНИЯ В СТОЛИЦЕ Виктор Иванович, объясните, почему топ-политики не хотят менять Черновецкого? Неужели искренние симпатии киевлян дали бы меньший процент голосов на выборах Президента, чем гипотетическая помощь мэра кому-то из кандидатов, не важно, кто это – Ющенко или Тимошенко? Решение относительно власти в Киеве будет приниматься не раньше, чем будет избран новый Президент, сформировано новое правительство и стартует конституционный процесс. Сегодня у действующего Главы государства нет политической воли для принятия кадрового решения в столице. БЕГ – САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ И САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ ВИД СПОРТА Немного лирики. Виктор Иванович, вы на фотографиях казались полнее... За последние полгода я похудел на двадцать килограммов. Рецепт – бегал. Это самый дешевый и в то же время наиболее здоровый вид спорта.

Дешевый спорт? Вы экономите? Нет, я соотношу силы и расходы, экономлю ровно настолько, чтобы не навредить организму. Нет ничего более гармоничного чем бег. Эффективнее всего – это ходьба. Но чтобы пройти пятнадцать-двадцать километров, нужно много времени. Когда в Секретариате работал – также бегал. Только тогда просыпался в пять утра, а теперь в семь.

Разговаривали Елена Гитлянская, Лана Самохвалова