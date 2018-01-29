От сердечного приступа умер бывший нардеп-соратник Ющенко

Прощаться с Сергеем Олексиюком будут в понедельник, 29 января, в 12 часов.

Народный депутат Украины 4-го созыва от блока Виктора Ющенко "Наша Украина" Сергей Олексиюк умер в Ривном от сердечного приступа.

Об этом сообщил политик, деятель в общественной организации "Новый Квасилов" Павел Дутко на своей странице в Facebook.

"От сердечного приступа скончался народный депутат Украины 4-го созыва от блока Виктора Ющенко "Наша Украина", член НРУ, УНР и УНП Сергей Олексиюк. Ему было 58 лет", – говорится в сообщении.

Читайте такжеУмер пророссийский экс-нардеп Миримский

Информацию о смерти подтвердила подруга семьи и бывший секретарь газеты "Волынь" Ольга Капись, передает "24 канал".

"Был инфаркт. Приехала скорая, медики час боролись, он приходил в себя, но не смогли "вытащить". Он чувствовал себя нормально, на прошлой неделе в лесу всех родных собрал, детей и внуков на прогулку. Как знал...", – сказала Капись.

Она добавила, что прощаться с Сергеем Олексиюком будут в понедельник, 29 января, в 12 часов.

Сергей Олексиюк долгое время жил в селе Подгайцы неподалеку от Луцка. Он руководил областными и городскими организациями НРУ, был членом УНР и УНП, руководил журналом "Волынь" и был депутатом Верховной Рады от партии Виктора Ющенко "Нашей Украины" в 2002 -2004 годах.

Как сообщал УНИАН, 26 августа 2017 года ушел из жизни глава Тернопольской городской организации объединения "Свобода" Владимир Стаюра. Несчастный случай произошел в Египте.