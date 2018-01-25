Украина потеряла "лидерство" по количеству жалоб в ЕСПЧ
У страны четвертое место среди стран-членов Совета Европы.
Украина перестала быть страной, против которой больше всего дел на рассмотрении Страсбургского суда.
Об этом сообщил журналистам в Страсбурге президент Суда Гвидо Раймонди, передает "Украинская правда".
По состоянию на 1 января 2018 года на рассмотрении ЕСПЧ находилось примерно 7100 жалоб, что является четвертым показателем среди стран-членов Совета Европы.
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В первой тройке – Турция (7500), Россия (7750) и Румыния (9900).
Как известно, ранее именно против Украины было зарегистрировано больше всего жалоб: более 18 тысяч, или 22,8 процента от их общего количества. Причиной этого эксперты называли как фундаментальные проблемы государства, так и вмешательство РФ.