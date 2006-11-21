Томенко приготовил подарок украинским женщинам

Народные депутаты Украины Николай ТОМЕНКО и Елена БОНДАРЕНКО (фракция БЮТ) внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе)».

Как передает корреспондент УНИАН, в документе предлагается закрепить положение, что политические партии, избирательные блоки во время выдвижения кандидатов в народные депутаты Украины, кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, кандидатов в депутаты местных советов в многомандатном общегосударственном избирательном округе, соответствующих многомандатных округах предусматривают представительство женщин и мужчин в избирательных списках. При этом обязательно обеспечивается представительство в избирательном списке в каждой пятерке кандидатов в депутаты как женщин, так и мужчин. Как отмечено в законопроекте, контроль над этим требованием осуществляют избирательные комиссии.

Авторы законопроекта считают, что это позволит утвердить равенство прав и возможностей женщин и мужчин относительно участия в управлении государством.