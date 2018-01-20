Польша будет принимать более активное участие в урегулировании ситуации на востоке Украины - глава МИД

Министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович заявил, что Польша будет принимать более активное участие в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Об этом он сказал в комментарии Польскому радио.

Чапутович представил приоритеты Польши в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН.

По его словам, в Совете безопасности Польша хочет показать, что является важным государством. В рамках работы в Совбезе Варшава будет обращать внимание на необходимость соблюдения международного права.

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«Для Польши международное право является основой международного порядка, и ситуация, его нарушающая, - а это происходит также по соседству с Польшей, на востоке, в отношении Украины - не способствует безопасности», - сказал Чапутович.

Также о том, что соблюдение права является элементом международной солидарности, 18 января в Совете безопасности ООН заявил президент Польши Анджей Дуда.

19 января во время прений по ситуации в Афганистане на этот вопрос обратил внимание Чапутович.

С января этого года до конца 2019 года Польша будет непостоянным членом Совета безопасности ООН.