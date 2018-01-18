Для партнеров Украины закон о деоккупации приемлемый, а для РФ он критически негативный – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что для международных партнеров Украины закон о реинтеграции Донбасса приемлем, а для России он критично негативен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, что для международных партнеров Украины и России означает принятие закона о реинтеграции Донбасса.

"Прежде всего, он для Украины имеет значение. И в данном случае только из этого мотива мы должны исходить", - сказал Парубий.

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Он напомнил, что в законе говорится о признании Российской Федерации агрессором, вводится ряд организационных моментов, в частности, единого центра управления всеми силами безопасности в районе проведения АТО.

"В законе вводится терминология "военной операции", которая может быть заменена на формулировку "АТО", которая была принята в 2014 году", - сказал спикер.

Так, по его словам, международные партнеры Украины, сначала "с некоторой осторожностью относились к этому закону", на завершающем этапе его обсуждения "с пониманием подошли к принятию этого закона".

"Для наших партнеров - США и Евросоюз - этот законопроект не критичен. Он приемлем и понятен. А конечно, что Российская Федерация, это было видно по телеканалам, просто бесилась от этого закона, и по всем новостям они развернули целую пропагандистскую кампанию для неприятия этого закона", - сказал председатель ВР.

По его мнению, для России этот закон является "самым большим страхом".

"Самый большой страх, что в законе, в том числе, предусмотрена и возможность проведения военной операции на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. И конечно, для них этот законопроект - критично негативен и они неоднократно это демонстрировали в последние дни по своим телеканалам и всячески пытались сделать все возможное, чтобы этот закон не был принят, через своих, в том числе, и агентов влияния", - подчеркнул Парубий.