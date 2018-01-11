Саакашвили снова подал в суд на ГМС из-за непризнания его беженцем

Председатель партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили подал очередной иск в суд на Государственную миграционную службу Украины. Вторым ответчиком по делу является территориальное управление ГМС в Киевской области.

Как отмечает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, Саакашвили просит признать противоправной бездеятельность ГМС по вопросу о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

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"Также истец просит суд признать противоправным и не законным бездействие Управления ГМС в Киевской области по не передаче материалов личного дела Саакашвили в Государственную миграционную службу", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Рассмотрение иска Саакашвили состоится 16 января в Окружном административном суде Киева.

Как сообщал УНИАН, 3 января суд уже отказал Саакашвили в удовлетворении иска против управления ГМС в Киевской области об отмене отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании политика лицом, которая нуждается дополнительного защиты.