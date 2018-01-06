Порошенко задекларировал более 1 миллиона доходов в виде процентов от вкладов в банке
Президент получил свыше 1 миллиона гривень процентов по трем вкладам в банке.
Президент Петр Порошенко задекларировал доход в сумме 1 млн 29 тыс. 785 грн в виде процентов от вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк".
Такие данные обнародованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в сообщении о существенных изменениях и датированы 5 января 2018 года.
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Указано, что Порошенко получил проценты по трем вкладам в банке в сумме 616 тыс. 309 грн, 328 тыс. 698 грн и 84 тыс. 778 грн.
Как сообщал УНИАН, «Международный инвестиционный банк», который работает на рынке Украины с 2008 года и ключевым владельцем которого является Порошенко, в январе-сентябре 2017 года получил 78,364 млн грн прибыли, что в 2,5 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года.
За 2016 год Порошенко задекларировал 12,2 млн грн доходов, из которых заработная плата составила 366,3 тыс. грн.
В 2015 году Порошенко задекларировал 62,162 млн грн доходов.