Депутаты предлагают сажать за организацию игорного бизнеса

Остановить игорный бизнес в Украине поможет только введение уголовной ответственности. Такое мнение в комментариях УНИАН высказали народные депутаты – представители фракций БЮТ, КПУ и "Наша Украина – Народная самооборона".

В частности, народный депутат Украины от БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ убежден, что "многие законы в Украине не выполняются, потому что не введена уголовная ответственность. За организацию игорного бизнеса нужно вводить именно уголовную ответственность". По мнению депутата, в отношении игроков, в свою очередь, должна быть введена административная ответственность – "иначе этот закон не будет выполняться".

Вместе с тем, Д.ВЕТВИЦКИЙ выступает против создания игорных зон, что предусматривает принятый парламентом закон о запрете игорного бизнеса в Украине. "Игорные зоны не нужны. Этот бизнес должен быть вообще запрещён в Украине. Он принёс слишком много бед – вынимал деньги даже из карманов школьников и студентов. Мы не готовы организовывать его вновь. Полный запрет игорного бизнеса, считаю – самый лучший на сегодня вариант", – считает парламентарий.

При этом он не видит проблем с организацией дальнейшей занятости работников игорной сферы. "Проблемы с работой будут решены. Думаю, в Украине есть, где работать. Можно найти работу и людям, и применение для помещений – сдавать в аренду под более полезные дела. На месте бывших казино и игорных залов могут быть открыты точки общественного питания, магазины", – отмечает Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Народный депутат от КПУ Екатерина САМОЙЛИК считает, что правоохранители могут задерживать организаторов азартных игр на основании действующей законодательной базы, но не делают этого, потому что "не хотят".

"Нам действительно необходимо ввести отдельную статью в Уголовный кодекс Украины за организацию азартных игр. Я думаю, что в законе, который разработает Кабмин, обязательно будет предусмотрена уголовная ответственность, и мы внесём изменения в Уголовный кодекс", – считает депутат от КПУ.

Комментируя прежнюю позицию коммунистов в отношении запрета игорного бизнеса, когда фракция не поддержала соответствующий законопроект во втором чтении, депутат отметила, что "у Компартии были замечания ко второму пункту, которым игорный бизнес запрещался на несколько месяцев". "А мы хотели, чтобы вопрос решился кардинально", – заявила Е.САМОЙЛИК.

Представитель фракции НУ–НС Екатерина ЛУКЬЯНОВА считает, что все попытки организовать теперь уже подпольный игорный бизнес должны преследоваться по закону. "Нужно вводить уголовную ответственность, однозначно", - убеждена она.

По мнению Е.ЛУКЬЯНОВОЙ, "если мы поднимем акцизы на табак и спиртные напитки хотя бы на 1 коп., то перекроем потери от игорного бизнеса. Такого хамства, как после игровиков, Верховная Рада не видела давно (речь идет о горах мусора, оставленных возле ВР после акции протеста представителями игорного бизнеса – УНИАН). Я думаю, что это ответ на все вопросы", – сказала Е.ЛУКЬЯНОВА.

За введение уголовной ответственности также высказался народный депутат от БЮТ Игорь ВОРОТНЮК. "Нужно рассматривать введение уголовной ответственности за азартные игры на законодательном уровне", – считает он.

Об активной поддержке введения уголовной ответственности за организацию азартных игр в Украине заявил и главный координатор гражданской кампании "Форум спасения Киева" Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

"Необходимо, чтобы игорный бизнес был не только объявлен противозаконным, но и предусматривалась уголовная ответственность. На сегодняшний день правоохранители не задерживают нарушителей, ссылаясь на то, что уголовная ответственность за организацию игорных заведений прямо не предусмотрена. Поэтому во время приостановления действия лицензий игорные коммерсанты, особо не опасаясь наказания, продолжали "работать", – объясняет В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Главный координатор гражданской кампании также заявил, что он против создания игорных зон, так как "никакой общественной потребности в их деятельности не существует". По его мнению, напротив – сегодня большая социальная потребность в прекращении работы казино и игровых автоматов, так как "лечение лудоманов – намного более затратная статья, чем мнимые доходы от азартных игр".

"Мировая практика показывает, что государство может успешно развиваться и без игорного бизнеса. В Израиле, Иране, Турции, Индонезии казино, игровые автоматы вообще запрещены. В Финляндии на всю страну лишь одно казино", – привел пример В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2009 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине". Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрещения этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня парламент преодолел вето на закон "О запрете игорного бизнеса в Украине". "За" проголосовали 390 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

15 июня ВР Украины повторно направила этот закон на подпись Президенту.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что не намерен обжаловать в Конституционном Суде закон о запрете игорного бизнеса. По его словам, после преодоления вето, "к сожалению, здесь компетенция и полномочия Президента исчерпаны", - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что в данном случае нет предмета неконституционности решения. При этом В.ЮЩЕНКО считает, что, запрет игорного бизнеса приведет к углублению тенизации и криминализации игорного бизнеса.