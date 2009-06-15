У Тимошенко настаивают, что платные услуги для студентов отменили

Решение правительства об отмене платных услуг в высших учебных заведениях вступит в силу в ближайшие дни.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

В сообщение напоминается, что этот вопрос был рассмотрен и принят единогласно на заседании Кабинета министров 10 июня с.г.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула недопустимость взимания со студентов дополнительных денег в процессе обучения.

По состоянию на 15 июня завершается приведение к соответствию с этим решением других нормативных актов.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Кабмин принял постановление №369 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины” (относительно расширения платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями).

24 апреля Национальный студенческий союз Украины направил письма первым лицам государства, которые подписали свыше 50 представителей органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций и студенческих профсоюзов из 17 регионов Украины, с требованием оставить образование доступным и остановить действие постановления.

5 мая Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабмина от 14 апреля по расширению перечня платных услуг, которые могут предоставлять государственные учебные заведения.

7 мая на своем внеочередном заседании правительство приняло решение отменить платные услуги для студентов. Проект решения был внесен лично премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, она была возмущена, когда узнала о трактовке принятого накануне решения по поводу разрешения для учебных заведений брать деньги за дополнительные услуги.

11 мая на сайте Кабинета министров Украины было обнародовано решение правительства от 7 мая в 2009 г. № 447 об отмене пунктов постановления от 14 апреля 2009 года №369. В этом решении, в частности, продолжали действовать нормы, которые разрешают брать плату со студентов и аспирантов за отработку практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были ими пропущены без уважительных причин; проведение по желанию” учеников и студентов дополнительных индивидуальных занятий и консультаций; предоставление библиотеками услуг по пользованию литературой сверх установленных норм; обеспечение доступа в Интернет и пользование корпоративной электронной почтой; предоставление услуг, связанных с подготовкой к защите диссертаций и т.п.

4 июня министр образования Иван ВАКАРЧУК заявил, что МОН планирует создать рабочую группу по урегулированию вопросов, связанных с предоставлением учебными заведениями платных услуг.

5 июня он сообщил, Кабинет министров отменил раньше принятое постановление о платных услугах для студентов в высших учебных заведениях.

В тот же день Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что “никто и никогда в Украине не будет брать с украинских студентов никаких денег”, обязав Министерство образования и науки Украины немедленно принять все необходимые решения с целью предотвратить введение каких-либо финансовых взиманий в украинских вузах.

Сегодня, 15 июня, координатор общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ заявил, что, несмотря на публичные обещания премьер-министра, правительство до сих пор не отменило платные услуги для студентов.