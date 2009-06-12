Ющенко: отставка председателя НБУ не в компетенции парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что отставка председателя Национального банка Украины не принадлежит к компетенции парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемоста со студентами украинских вузов.

«Сегодня мы являемся свидетелями второго пришествия отставки председателя НБУ», - сказал Президент.

Он высказал удивление, почему политики не знают положений Конституции, в которой записано, что этот вопрос не входит в компетенцию парламента.

«Но очевидно, есть мотивы той или иной политической силы привнести нестабильность под другие институты», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 26 января т.г. Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. Вместе с тем ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины».

В Секретариате Президента Украины заявляют, что, несмотря на данное решение ВР, В.СТЕЛЬМАХ остается законным председателем Национального банка Украины.