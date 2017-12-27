Меркель и Макрон призвали к обмену всеми пленными на Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта на востоке Украины к обмену всеми пленными. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

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«Меркель и Макрон призвали конфликтующие стороны содействовать обмену оставшимися заключенными. Кроме того, Международному комитету Красного Креста (МККК) должен быть предоставлен полный доступ, и поиск МККК пропавших без вести лиц должен быть поддержан», - говорится в сообщении.

Главы государств также подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.