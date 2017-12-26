Дело Майдана: суд выпустил из-под стражи еще двух "титушек"

Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник выпустил из-под стражи двух "титушек" Сергея Костенко и Олега Гебана, которые подозреваются в преступлениях на Майдане. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Виктория Дейнека.

"Очередной" подарок "под елку от Шевченковского райсуда Киева (судьи Мартынов, Линник, присяжные) для пострадавших по преступлениям Майдана. Изменили меру пресечения Гебану и Костенко на домашний арест, сегодня выпустили из-под стражи. Этот эпизод касается покушений на убийства титушками митингующих 18.02.14 вечером на пересечении ул. Владимирской и Б. Житомирской (это после нападения на Веремия, то же место преступления)", - сообщила адвокат. Дейнека также опубликовала фото судебного решения.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря судья Линник приговорил к условному сроку наказания "титушку" Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста Вячеслава Веремия в Киеве в феврале 2014 года.

В частности, Крысину, который добивал битой раненного журналиста, Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.