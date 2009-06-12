Пилипишин просит Литвина определиться насчет власти в Киеве

Председатель Шевченковской райгосадминистрации столицы Виктор ПИЛИПИШИН, который возглавляет Киевскую городскую организацию Народной партии, обратился с письмом к лидеру партии, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, в котором просит немедленно созвать политсовет партии и четко определить отношение к нынешней киевской власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ПИЛИПИШИНА.

В письме к В.ЛИТВИНУ он отмечает, что накануне голосования по отчету Временной парламентской следственной комиссии по расследованию деятельности столичной власти персонально обратился к каждому народному депутату от Блока Литвина с просьбой поддержать это постановление.

“Я исходил из того, что мы, как однопартийцы, должны иметь единую позицию в этом вопросе. Для Вас не секрет, что киевляне сегодня не доверяют ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его команде”, - отмечает в своем обращении В.ПИЛИПИШИН, напоминая при этом результаты референдума в Шевченковском районе, на котором 92% жителей высказались за проведение городского референдума по недоверию мэру столицы.

Он отметил, что рассчитывал на однозначную позицию внутри партии.

“В сложные времена во время выборов осенью 2007 года столичная организация Народной партии ценой упорного труда сделала свой вклад в общий результат – за нас проголосовали 6,6% или 89 тысяч 995 киевлян. Очевидно, что наша политическая сила им обязана, и голосование за отчет ВСК было благоприятным случаем вернуть долг”, - подчеркнул В.ПИЛИПИШИН.

“Знаю Вашу позицию по этому вопросу, но Блок Литвина дал свои голоса только при голосовании за основу, когда же постановление голосовали в целом, фракция опять его проигнорировала. Убежден, что ситуация, когда столичная парторганизация активно борется с ЧЕРНОВЕЦКИМ, но не находит поддержки среди членов партии, которые представлены в высшем законодательном органе, недопустима”, - говорится в письме.

В.ПИЛИПИШИН подчеркнул, что Народная партия или должна находиться в оппозиции к действиям Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его окружению и действовать соответственно, “или поддерживать эту циничную и непрофессиональную власть”.

“Убежден, если мы четко определим позицию партии в этом вопросе, то окончательно сориентируем киевлян и граждан всей страны относительно тех ценностей и приоритетов, которые исповедует Народная партия. И на следующих местных и национальных выборах они дадут ей соответствующую оценку”, - отметил В.ПИЛИПИШИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, Верховная Рада обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением отстранить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения обязанностей председателя КГГА на период деятельности Временной следственной комиссии ВР по расследованию обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятию противоправных решений должностными лицами Киеврады и ее исполнительного органа.

За принятие постановления об отчете этой Временной следственной комиссии проголосовали 228 из 427 народных депутатов.

Не голосовала в полном составе фракция Блока Литвина. Из фракции Партии регионов «за» проголосовал один народный депутат.

Фракции БЮТ и КПУ проголосовали в полном составе, а из фракции НУ-НС постановление поддержали 47 народных депутатов.