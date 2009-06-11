Нафтогаз увеличивает уставной фонд на 18,6 млрд. грн.

Кабинет министров одобрил увеличение уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА сегодня в ходе совещания о финансовом состоянии «Нафтогаз», которое прошло под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«Вчера было принято постановление, ключевым моментом которого является увеличение уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины», - сказал он.

При этом он добавил, что данным документом также предусматривается увеличение уставных фондов дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаза» и «Украгзвыдобування».

Напомним, сейчас уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» составляет 5 млрд. 564,714 млн. грн.