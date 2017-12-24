В Украине сегодня проходят местные выборы

Сегодня, 24 декабря, пройдут выборы в 51 объединенной территориальной общине (5 городских, 16 поселковых и 30 сельских). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Данные выборы будут первыми в этих ОТО.

Читайте такжеВ случае проведения выборов, в Раду прошли бы восемь партий - опрос

В состав 51 ОТО вошли 256 местных советов (7 городских, 19 поселковых и 230 сельских). По предварительным подсчетам, участие в выборах смогут принять более 356 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, в течение избирательной кампании накануне выборов в объединенные территориальные громады 24 декабря наблюдатели ОПОРЫ выявили и верифицировали 27 случаев нарушения требований законодательства или стандартов избирательного процесса