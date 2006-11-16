ГПУ обвиняет Гриценко во лжи

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины заявляет, что министр обороны не имеет права давать оценку работе прокуратуры, и советует Анатолию ГРИЦЕНКО сосредоточиться на обеспечении выполнения возложенных на него государством обязанностей.

Как говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры, размещенном на сайте этого ведомства, вчера в Верховной Раде Украины министр обороны Украины А.ГРИЦЕНКО объявил о ненадлежащем осуществлении прокуратурой надзора за соблюдением законов в Вооруженных Силах Украины, приведя, в частности, в качестве примера нереагирование на нарушения, изложенные в материалах, которые он якобы лично передал заместителю Генерального прокурора Украины Татьяне КОРНЯКОВОЙ.

Пресс-служба Генпрокуратуры заявляет, что министр обороны, также «не имеет права прибегать к манипуляциям способом введения в заблуждение как народных депутатов Украины, так и всего общества лживыми заявлениями о бездеятельности Генеральной прокуратуры Украины».

В заявлении напоминается, что «заместитель генерального прокурора Украины Т.КОРНЯКОВА никогда не занималась вопросами надзора за соблюдением законов в Вооруженных Силах Украины и только при отсутствии другого заместителя, который непосредственно курирует эти вопросы, могла подписывать документы, которые касаются этой сферы прокурорского надзора.

Во-вторых, в случае проведения проверки по любым фактам, которые приводятся в обращениях как граждан, так и должностных лиц, органами прокуратуры принимается решение исключительно на основании закона и в случае несогласия с ним может быть обжаловано руководителю высшего уровня или в суд. Непонятно, почему в таком случае министр больше года молчал и только теперь заявил о таких „безобразиях”?».

Пресс-служба добавляет, что «проведенной проверкой подтверждено, что А.ГРИЦЕНКО заместителю генерального прокурора Т.КОРНЯКОВОЙ материалы относительно земельных отношений не передавал. Согласно входящей корреспонденции, в Главное управление надзора за соблюдением законов в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях Генеральной прокуратуры Украины за период с февраля 2005 года по это время материалы относительно незаконного отчуждения указанных объектов не поступали.

Однако органами военной прокуратуры во всех случаях выявления нарушений земельного законодательства и незаконного отчуждения военных городков (зданий) вместе с земельными участками, на которых они расположены, принимались соответствующие меры реагирования.

За время руководства Министерством обороны Украины А.ГРИЦЕНКО военными прокурорами заявлены 32 иска относительно признания недействительными соглашений о паевом участии в строительстве жилья для военнослужащих, 8 - о мене военных городков на жилье для военнослужащих, 51 - об освобождении самовольно занятых земель обороны, 38 - о признании недействительными актов органов местной власти.

Все заявлены 129 исков указанной категории, по которым подлежат возвращению земельные участки общей площадью 28,6 тыс. га.

В частности, лишь Генеральной прокуратурой в хозяйственные суды предъявлены 12 исков к коммерческим обществам относительно признания недействительными договоров о паевом участии в строительстве жилья для военнослужащих на земельных участках Министерства обороны в городе Киеве общей площадью 485 га.

Аналогичные нарушения при заключении договоров о паевом участии в строительстве жилья для военнослужащих выявлены военной прокуратурой Военно-Морских Сил, которая предъявила 6 исков (в т.ч. по пяти соглашениям, заключенным 03.02.2005). Земельные участки общей площадью 29,5 га, которые были предметом указанных договоров, расположены по адресам, объявленным министром обороны в своем заявлении (два иска по земельному участку в Севастополе по ул. Щитовая, 1, по одному - в городах Балаклаве и Севастополе, бухта „Круглая”). Пять из этих исков уже удовлетворены и только один рассматривается судом».

Как заявляет пресс-служба Генпрокуратуры, «заслуживает внимания факт, что в центральном аппарате Министерства обороны и Генеральном штабе более 100 юристов, в обязанности которых входит проведение исковой работы. Однако руководством Министерства обороны не организована работа юридических служб относительно заявления исков данной категории».

Учитывая изложенное, пресс-служба Генпрокуратуры предлагает министру обороны А.ГРИЦЕНКО «быть более взвешенным в своих заявлениях и оставить практику пустого критиканства».