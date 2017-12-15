У Дуды заявили о "снижении напряженности" в польско-украинских отношениях

Визит президента Польши Анджея Дуды в Харьков способствовал снижению напряженности в польско-украинских отношениях. Об этом заявил представитель президента Польши Кшиштоф Лапинский в эфире Radio Warszawa, передает "Европейская правда".

"Этот визит имел целью снижение напряженности, которая особенно проявилась в последние месяцы в польско-украинских отношениях. В этом отношении этот визит выполнил возложенную на него задачу", - сказал он.

Представитель Дуды подчеркнул, что Украина является соседом Польши, с которым надо строить хорошие отношения, которые, однако, должны основываться на исторической правде.

"Нельзя соглашаться на фальсификации истории", - сказал Лапинский.

Он добавил, что визит помог прежде всего разблокировать определенные каналы коммуникации.

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В ответ на вопрос, ставит ли президент Польши какие-то временные рамки для улучшения польско-украинских отношений его представитель заявил, что "лучше о таких временных рамках не говорить, потому что позже под давлением времени" может возникнуть разочарование неоправданных ожиданий.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда провели переговоры "тет-а-тет" в Харькове.