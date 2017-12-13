Саакашвили рассказал о своем последнем разговоре с Порошенко на Мальте

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили, которого власти Украины обвиняют в захвате государственной власти и пособничестве Януковичу и Курченко, рассказал, что президент Порошенко предупреждал его о возможном лишении гражданства заранее, а уже после возвращения в Украину ему угрожали уголовным преследованием. Об этом он рассказал в интервью изданию Настоящее время.

Читайте такжеРазговор Саакашвили с Курченко могли "склеить" из разных отрывков - экспертиза

"[Последний разговор с Порошенко состоялся] на Мальте в марте этого года. Он мне угрожал и предупреждал о последствиях. Тогда, правда, в основном о [лишении] гражданства намекал, что потом и сделал. А когда я уже возвращался в Украину, они мне угрожали конкретно уголовными делами. Они сказали, что устроят мне Корбана", - рассказал Саакашвили. (Геннадий Корбан, экс-лидер партии "УКРОП", арестованный 31 октября 2015 года по подозрению в создании организованной преступной группировки. Уехал в Израиль на лечение по разрешению суда, в сентябре 2017 года заявил о намерении скоро вернуться в Украину - ред.)

Саакашвили в очередной раз заявил о том, что разговоров с Сергеем Курченко у него не было. Экс-президент Грузии рассказал, что финансово его поддерживают представители "среднего бизнеса".

"У нас сейчас [финансов] нет. Но то, что я в Украине существую, ем, передвигаюсь, заливаю в машину бензин, у нас функционирует партия, конечно, это помогают люди. Что касается меня или соратников, что нам лично кто-то помогает, то это наше личное дело. И это точно не олигархи, точно не Россия. Тогда у нас было бы гораздо больше денег. Это, как правило, средний бизнес", - рассказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что его конфликт с властями Украины "надо прекратить", так как он вредит стране. Саакашвили напомнил, что главный враг украинцев - это президент РФ Владимир Путин.

"С поддержкой у меня проблем не будет. У меня другая проблема, что все это вредит Украине. Поэтому это все надо прекратить. Вместо того, чтобы говорить, какой плохой Путин, все переключились на то, насколько плохой Порошенко. Порошенко плохой? Мне показалось, что он негативный. Но должны ли люди забывать из-за этого про Путина? Нет", - сказал Саакашвили.

Саакашвили: Что касается меня или соратников, что нам лично кто-то помогает, то это наше личное дело. И это точно не олигархи, точно не Россия. Тогда у нас было бы гораздо больше денег. Это, как правило, средний бизнес

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве. Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили все обвинения отвергает. 11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.