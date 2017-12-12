Кучма о ситуации на Донбассе: извините, не вижу свет в конце тоннеля

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что не видит прогресса в ситуации на Донбассе, и так будет продолжаться до выборов-2018 в России. Об этом он рассказал журналистам в Киеве, передает NewsOne.

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"Та ситуация, которая сегодня есть, ни мира ни войны, стрельба каждый день, гибнут люди сегодня, раненых много, будет продолжаться, вероятно, и до выборов президента в России", - сказал Леонид Кучма.

Он добавил, что о прогрессе на переговорах в Минске в этом году говорить рано, хотя множество проблем решается, хотя они не на слуху у общественности. "Но в целом, извините, может, я буду некорректным, но я не вижу свет в конце тоннеля", - отметил Кучма.

Кучма отметил, что Запад практически не оказывает давление на страну-агрессора РФ, для того чтобы шла деэскалация в Донбассе. По его словам, сегодня многие надеются на позицию спецпредставителя США Курта Волкера, который занимает очень активную позицию.

"Если говорить о миротворческой операции, то пока не будут выведены войска, какие миротворческие войска туда можно вводить? Сначала это нужно сделать. Вывести войска, технику, а потом, чтобы зашли те люди, которые будут обеспечивать порядок на всей территории Украины, а не только на линии соприкосновения охранять представителей ОБСЕ. ", - подчеркнул Кучма.