Брюссель стимулировал Стамбул, потому что они раньше начали

Выводы экспертного жюри относительно проекта “Европейская культурная столица-2010” являются предварительными и не окончательными, а поэтому не могут расцениваться как проигрыш Киева в соревновании со Стамбулом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления культуры и искусств Киевской городской государственной администрации Александр БЫСТРУШКИН.

По его разъяснению, окончательное решение относительно присвоения звания “Европейская культурная столица-2010” будет вынесено в ноябре текущего года. И до этого времени Киев будет продолжать участие в соревновании за это почетное звание. Озвученная вчера на пресс-конференции в Брюсселе оценка является лишь первым этапом в регламенте относительно определения победителя. И на данный момент независимое жюри отдало преимущество г. Стамбулу.

На протяжении следующего периода рассмотрения кандидатур городов – участников соревнования, Европейская комиссия на основе предварительных выводов жюри подготовит рекомендации для Европейского парламента и Совета министров культуры Европейского Союза. Европейский парламент на протяжении трех месяцев будет проводить обсуждение предложенных рекомендаций и подготовит собственные выводы и предложения Совету министров Европейского Союза. И только после этого, Совет министров культуры 25 стран Европейского Союза во время своего заседания, которое будет проводиться в ноябре, с учетом предварительных выводов Европарламента, вынесет окончательное решение и назовет победителя, подчеркнул В.БЫСТРУШКИН.

Он также отметил, что по словам председателя жюри Джереми ИСААКСА, оба города, которые соревнуются, своими письменными заявками произвели большое впечатление на членов жюри. Вместе с тем В.БЫСТРУШКИН обратил внимание на выводы, которые озвучил Дж.ИСААКС, по сравнению презентаций двух городов. Относительно кандидатуры Стамбула члены жюри отметили, что его предложения стали результатом долговременной и кропотливой подготовки в соответствии с целями, определенными в решении ЕС. Кроме этого, эксперты остались довольными инновационным характером программы. Следовательно, на данном этапе преимущество отдано Стамбулу, подчеркнул В.БЫСТРУШКИН, отметив, что Стамбул работал над этим проектом с 2000 г. Но Киев, который начал заниматься этим проектом только с конца прошлого года, после проведенных презентаций тоже полюбили в Европе.

“Да, мы вскочили в последний вагон. Нагло, смело, решительно, аргументировано… Мы приглашали к себе, но приглашать – это одно, а PR-компании – это совсем другое. Надо иметь дирекцию в Брюсселе, надо иметь офис в Брюсселе, так как работает сейчас Таллинн, который будет столицей европейской культуры в 2011 г. Мы отстаем...”, - заметил В.БЫСТРУШКИН.

Но при этом он выразил убеждение, что Киев таки получит почетное звание культурной столицы и на данном этапе для этого, по его словам, всем чиновникам в Украине, которые несут ответственность за проект “Киев – европейская культурная столица”, необходимо объединить свои усилия и работать над осуществлением программы, продвижением проекта в Европе на своих уровнях.

В.БЫСТРУШКИН также выразил надежду, что новое руководство города также поддержит проект и предоставит необходимое финансирование на реализацию мероприятий проекта на следующий год.

“Я думаю, что новый Киевсовет нас поддержит. Интеллектуально он силен, амбициознее, сильнее. И я думаю, что фракции, вошедшие в Киевсовет, понимают, насколько это важный проект”, - сказал В.БЫСТРУШКИН.

Как сообщал УНИАН, официальную заявку на участие в конкурсе „Европейская культурная столица - 2010” Киев передал Еврокомиссии в начале декабря прошлого года. В конце февраля столица Украины прошла первый этап номинации на указанный титул.

11 апреля жюри Евросоюза избрало культурными столицами ЕС 2010 года Стамбул, Эссен и венгерский город Пекс. Эти три города получат от Евросоюза гранты на проведение концертов, выставок и других культурных мероприятий, которые традиционно привлекают множество туристов.