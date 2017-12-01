Порошенко о конфликтах между правоохранительными органами: напоминают "латиноамериканский карнавал"

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал публичные конфликты между правоохранительными органами, заявив, что ведомства вышли за пределы разумной конкуренции и «действо напоминает латиноамериканский карнавал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры сегодня в Киеве.

«Говоря о работе всей правоохранительной системы не могу, к сожалению, обойти молчанием публичные межведомственные конфликты... Они вышли за рамки разумной конкуренции, которая - пока в меру, - нужна везде, потому что конкуренция - двигатель прогресса. Шума, криков и перья столько, что порой действо напоминает какой-то латиноамериканский карнавал... Казалось бы даже смешно, если бы не было так грустно», - заявил он.

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При этом президент процитировал слова из обращения инициативной группы «1 декабря»: «Нельзя построить правовое государство, если мужи в погонах забывают о своем предназначении и становятся безответственными политиканами».

«Общество предпочитает войны с коррупцией и другими видами преступности, а не войны компроматов. Я как президент - вместе с обществом. Здоровое соперничество, цивилизованную конкуренцию, честное состязание будут приветствовать и президент, и общество. А вот конфликты, ссоры, интриги и вражда неприемлемы, поскольку идут на пользу только общему врагу - преступности и коррупции», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в НАПК сообщили, что пригласили председателя НАБУ Артема Сытника прийти 13 ноября и дать пояснения по поводу невыполнения требований Нацагентства. Отмечалось, что директор НАБУ не выполнил требования НАПК и, по мнению ведомства, необоснованно отказался предоставить запрашиваемую информацию и документы, что является признаком административного правонарушения.

Сытник, в свою очередь, опроверг информацию о непредоставлении информации и отметил, что требование НАПК явиться в агентство для дачи пояснений не подлежит выполнению.

Кроме того, 30 ноября в НАБУ заявили, что 29 ноября во время документирования одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием.

В НАБУ выразили убеждение, что «имеет место спланированная диверсия» против работников Бюро и САП, реализованная «СБУ и санкционирована генеральным прокурором Украины».

В свою очередь, первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ о предложении взятки.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному агенту НАБУ объявят о подозрении в провокации и даче взятки. При этом он раскритиковал работу НАБУ и высказал мнение, что работники агентства совершили провокацию против чиновника миграционной службы.