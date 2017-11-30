СМИ сообщили о проведенных обысках на двух явочных квартирах НАБУ
05:03, 30 ноября 2017Политика
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Обыски проводили сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.
Обыски состоялись в НАБУ / фото УНИАН
Вечером 29 ноября около 18:00 в Киеве происходили обыски в двух явочных квартирах Национального антикоррупционного бюро Украины, где задержанного агента НАБУ инструктировали руководители антикоррупционного органа. Речь не идет о Артеме Сытнике. Об этом ТСН.uа сообщили собственные источники.
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Обыски проводили сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.
Отметим, что сегодня во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой был задержан агент НАБУ. Источники указывают, что обыски связаны именно с этим делом.
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