Если ПР и БЮТ не договорятся, выборы-2004 покажутся детской сказкой?

Эксперты Агентства моделирования ситуаций считают, что Украина должна перейти к парламентской форме правления.

Такое мнение они выразил в комментарии УНИАН.

В частности, как отметил директор АМС Виталий БАЛА: «Должность Президента у нас слишком ценная. Это приз, за который все борются без правил. Поэтому мы считаем, что будущее за парламентской формой правления, и к этому необходимо переходить».

По его убеждению, этим Украина сможет оградиться от целого ряда катаклизмов, как то «парада региональных суверенитетов». В.БАЛА подчеркнул, что для политиков настало время «Ч», когда они должны сдать экзамен перед обществом. По его мнению, политики должны оставить свои амбиции и объединиться, и чем больше политических сил войдут в новое большинство, тем лучше.

При этом, считает эксперт, можно перейти и к практике выборов Президента в парламенте, но при одном условии: если будет четко заявлено, что новые союзники идут «к парламентской форме правления и это не является распределением должностей». В противном же случае, когда политики не договорятся о конституционных изменениях, Украину ожидают не простые президентские выборы, утверждает В.БАЛА.

«Могут быть не только суды, но и нежелание тех, кто проиграет выборы, признать их, - отметил директор АМС. - То есть, (у победителя - УНИАН) может быть очень сомнительная легитимизация».

В свою очередь заместитель директора АМС Алексей ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что «в 2004 году, после изменений в Конституцию, Украина пошла не тем путем, с точки зрения не только распределения полномочий между Президентом и премьер-министром, а вообще стратегически».

Эксперт подчеркивает, что благодаря действующей системе распределения полномочий, нынешнему правительству фактически не дают реализовывать антикризисную программу.

Среди вариантов решения проблемы, кроме выборов Президента в парламенте, А.ГОЛОБУЦКИЙ допускает еще и выборы Верховной Рады в два тура.

«Победитель получает большинство голосов в парламенте, формирует правительство и таким образом происходит определенная консолидация вокруг идеи развития Украины», - сказал он.

Если же переговоры о создании широкой коалиции закончатся безрезультатно, то выборы 2004 года могут показаться «детской сказкой», отметил эксперт.

«Две такие личности с такими харизмами, с такими сильным амбициями, как ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО, будут бороться до конца», - моделирует события эксперт.

На данный момент шансы у двух кандидатов на президентское кресло одинаковые и разница составляет всего несколько процентов. Однако, по убеждению А.ГОЛОБУЦКОГО, у премьера шансы на победу лучшие.

«Через полгода ситуация абсолютно изменится, поскольку ТИМОШЕНКО еще даже не включила половину своей мощности», - отметил он.

Эксперты АМС убеждены, что лучшим вариантом для страны будет объединение мощных политических сил в единую коалицию. Сейчас же остается 2 варианта.

«Первый – тот, к которому Украина привыкла. Борьба не на жизнь, а на смерть. Или же попытка найти определенный компромисс, как бы он не выглядел и каким бы он ни был популярным среди населения», - констатирует А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Эксперты считают, что все точки над «і» относительно создания широкой коалиции и изменения формы правления будут окончательно расставлены уже в ближайшее время.

«Июнь месяц должен нам дать понять, кого мы имеем во главе Украины и в парламенте, и на Банковой – это наши руководители или деятели, которые решают свои конкретные интересы и удовлетворяют собственные амбиции», - заявил В.БАЛА.