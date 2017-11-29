В Минске договорились об обмене пленными – пресс-секретарь Кучмы

Сегодня на переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Читайте такжеУкраинская сторона готова к обмену заложниками по формуле "306 на 74" – советник главы СБУ"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков", - написала она.

По словам Олифер, стороны также договорились "в кратчайшие сроки" согласовать процедуру и дату обмена, исходя из стремления выполнить этот обмен до новогодних и рождественских праздников.

Кроме того, по ее словам, на заседании подгруппы по безопасности в Минске украинская сторона обратила внимание на поведение наблюдателя СММ ОБСЕ, который дружески здоровался и общался с боевиком ОРЛО. "Такое поведение мы считаем неприемлемым, так же, как и улыбки представителей ОРЛО, которыми сопровождался процесс передачи тел погибших бойцов", - подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук, который является одним из представителей в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил, что украинская сторона настроена до рождественских и новогодних праздников осуществить первый этап обмена пленными по формуле "306 на 74".