Молдавские коммунисты перенесли выборы президента из-за Вознесения

Парламент Молдовы перенес выборы президента на 3 июня. Такое решение принято сегодня большинством депутатов от правящей партии коммунистов, передает ИТАР-ТАСС.

С соответствующей инициативой выступила председатель фракции коммунистов Мария ПОСТОЙКА. Она мотивировала необходимость переноса заседания парламента тем, что в четверг празднуется день Вознесения Господня.

Как сообщалось, 20 мая во время первой попытки избрать Президента Молдовы коммунистам не хватило одного голоса для избрания своего кандидата, Зинаиды ГРЕЧАНОЙ, главой государства. Депутаты от оппозиции голосование бойкотировали.