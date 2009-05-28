Уголовное дело о Голодоморе вне права, но оно необходимо

Возбужденное Службой безопасности дело о геноциде 1932-33 годов в Украине может не иметь правовых последствий, поскольку не отвечает в полной мере действующему международному праву.

Такое мнение УНИАН выразил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ, комментируя возбуждение СБУ соответствующего дела.

По его словам, правовая проблема заключается в существовании “принципа запрета обратной силы закона”. То есть, нельзя человека наказать за преступление, которое на момент его совершения не было преступлением согласно действующему в то время законодательству.

Правозащитник заметил, что геноцид был определен преступлением и предусмотрено наказание за его совершение Конвенцией ООН только в 1948 году, а трагические события произошли в Украине в 1932-33 годах.

“Применение Конвенции к преступлениям 30-х годов является фактическим нарушением принципа запрещения обратного действия закона, что жестко запрещено действующей Конституцией Украины и отечественным Уголовным кодексом. Поэтому если стать на формальную точку зрения, этот процесс является уязвимым”, - сказал Е.ЗАХАРОВ. Он объяснил, что признать виновным и привлечь к ответственности кого-то из тех, кто был причастен к данному преступлению, с правовой точки зрения будет практически невозможно.

Вместе с тем правозащитник убежден, что возбуждать такое дело необходимо, поскольку надо обязательно определиться с проблемой Голодомора и квалификации этого преступления. Он подчеркнул, что пережитая трагедия до сих пор существенно влияет на общее сознание украинцев и сознание тех людей, которые так или иначе были связаны с ним.

"Любой психолог скажет, как влияет перенесенный голод на людей – до третьего поколения это удар по сознанию”, - сказал Е.ЗАХАРОВ. Поэтому он считает абсолютно правильным дать определение данному преступлению и назвать виновных, чтобы минимизировать потери, которые носит украинский народ в своем сознании. Эксперт добавил, что подобные процессы относительно выяснения исторической справедливости не единичные и происходили во многих странах мира (например, Эстония, Латвия, Венгрия и др.).

Е.ЗАХАРОВ также отметил, что в Украине есть закон о том, что голодомор 1932-33 годов квалифицируются как геноцид украинского народа, однако этого недостаточно для его признания мировым сообществом. “Если будет расследование, потом судебный процесс, где судья будет разбираться с доказательствами и будет вынесено решение по данному вопросу на уровне приговора, это предоставит значительно больше веса трактовке Голодомора геноцидом, нежели просто наличие украинского закона”, - считает он.

Вместе с тем правозащитник соглашается, что подобное расследование должно проводить не СБУ, а Институт национальной памяти, как это происходит в Польше, где подобный институт расследует преступления коммунистического режима. Он объяснил инициативу СБУ тем, что именно СБУ принадлежат все архивы относительно голодоморов и политических репрессий периода СССР, однако считает, что правильнее их было бы передать Институту национальной памяти.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины 22 мая возбудила уголовное дело по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах, вследствие чего погибли миллионы граждан, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.442 Уголовного кодекса Украины.

Основанием для возбуждения стали обращения председателя Украинского института национальной памяти Игоря ЮХНОВСКОГО, народных депутатов Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, Александра ЧЕРНОВОЛЕНКО, председателя Ассоциации исследователей голодоморов в Украине Левка ЛУКЬЯНЕНКО, председателя общества «Мемориал» им. В.Стуса Романа КРУЦЫКА, а также заявления других граждан Украины с требованиями провести расследование обстоятельств убийства голодом миллионов людей в Украине в 1932-1933 годах.